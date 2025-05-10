CHP, İmamoğlu davasının TRT'de yayınlanması için kanun teklifi hazırladı

CHP, cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılanmasının TRT’den canlı yayınlanması için kanun teklifi hazırladı.

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İmamoğlu, 23 Mart’tan beri İBB odaklı yolsuzluk soruşturmasından tutuklu.

CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir’in ortak imzasıyla Ekrem İmamoğlu’nun yargılamasının canlı yayınlanmasına ilişkin kanun teklifi hazırlandı.

Teklifte sanık, mağdur veya suçtan zarar görenin rızası ve ilgili mahkemenin kararıyla duruşmanın TRT veya internet ortamında yayınlanması düzenleniyor.

Anka’nın aktardığına göre Meclis’e sunulan kanun teklifinde şu gerekçeler yer aldı:

“Her türlü suça dair duruşmanın değil, seçimle gelinen bir kamu görevinde bulunanlar hakkında yürütülen davaların ses ya da görüntülü kaydı veya nakline olanak sağlanmaktadır. Bu şartların sağlanması durumunda ses ya da görüntülü kayıt veya nakle de ilgili mahkeme tarafından karar verebilecektir.

Maddede yer aldığı biçimde ses ya da görüntülü kayıt veya nakil konusunda ise bu alanda teknolojik imkanları ile en geniş nüfusa ulaşabilecek olan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu veya belirlenen internet ortamında yayına ilgili mahkeme tarafından karar verilerek yetkilendirilme yoluna gidilmektedir.

Bu teklifle birlikte vatandaşlar seçimlerde oy verdiği ve belli makamlara taşıdığı kamu görevlileri hakkındaki iddiaları ve bunların savunmalarını doğrudan öğrenme imkanına da sahip olacaktır. Böylelikle kamuoyuna çeşitli soruşturmalar ve kovuşturmalarla ilgili yansıyan yanıltıcı bilgilerin de önüne geçilebilecektir.”