Özel'den Bahçeli'ye '3 T'de uzlaşma çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye ‘3 T’ başlığında uzlaşma çağrısında bulunarak “Ben Terörsüz Türkiye’ye evet diyorum. Sen de tutuksuz yargılanmaya ve TRT’den canlı yayına evet de, yarın başka bir Türkiye başlasın” diye seslendi.

Fotoğraf: CHP / X

CHP, ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ adıyla iki haftadır çarşamba akşamları miting düzenleniyor.

Geçen haftaki miting, İBB odaklı ‘terör’ soruşturmasından tutuklanan ve yerine kayyım atanan Resul Ekrem Şahan’ın belediye başkanı olduğu Şişli’deydi.

Bu haftaki mitingse tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Murat Çalık’ın belediye başkanı olduğu Beylikdüzü’nde.

Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

‘Milli Eğitim Bakanlığı’nın başında bir kazma var’

* Beylikdüzü’ndeyiz herkes kimin ne olduğunu biliyor. Sahtekarı herkes yuhluyor Murat Başkanı alkışlıyor. Sağcısı solcusu, muhafazakarı Alevisi hepimiz birlikteyiz. Biz Ümit Özdağ’ın da özgürlüğünü savunuyoruz, Selahaddin Demirtaş’ın da özgürlüğünü savunuyoruz, Ekrem İmamoğlu’nun da özgürlüğünü savunuyoruz.

* (Milli Eğitim Bakanı) Yusuf Tekin diyor ki “Bunların eli baltalı”. Ben elinde balta taşıyan bir genç görmedim. Ama bu ülkenin başında, Milli Eğitim Bakanı olarak kiyayetsiz, yeteneksiz, kötü niyetli birini görüyorum. İnsanda birazcık utanma olur. Türkiye’nin en başarılı evlatlarını alıp içeri atacaksın sonra onlara ellerinde balta var diyeceksin. Onların elinde balta yok ama Milli Eğitim Bakanlığı’nın başında bir kazma var kazma!

* Türkiye’nin en köklü liselerine saldırmaya çalışıyorlar. Kıymetli mezunların olduğu, en liyakatli öğretmenlerin altın kuşak yetiştirdiği, liyakatli öğretmenleri alıp, ikitdara sadakatle bağlı öğretmenleri getiriyorlar. Lisede direnen öğrencilerin arkasındayız. Öğretmenlerin mezunların arkasındayız. Bu gençler AKP iktidarında gözlerini açtılar. Onlara geçim sıkıntısı, baskı dışında bir şey sunmadınız, şimdi de onların öğretmenlerini, özgürlüklerini yarınlarını tehdit ediyorsunuz.

‘A planı da Z planı da İmamoğlu’

* Karşımızda bir cunta var. Ona karşı dimdik ayakta duracağız. O cuntayı dağıtana, Ekrem Başkanı alana, seçim sandığını da getirene kadar durmayacağız. Bize soruyorlar ‘A planınız, B planınız var mı?’ diye. CHP’nin A planı da Z planı da Ekrem İmamoğlu’dur.

‘3 T’ye var mısın Sayın Bahçeli?’

* Sayın Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. “İmamoğlu suçsuzsa beraat etsin, suçluysa ceza alsın” dedi. Bugün Ekrem başkan da bir değerlendirme yaptı ve “Bu açıklamayı önemsiyorum” dedi. Ben de CHP’nin genel başkanı olarak açıklamayı önemsiyorum ve ekliyorum. Gizli tanık ifadeleriyle kimse tutuklanamaz. Bu hem Anayasa Mahkemesi’nin hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin açık, net, istikrarlı kararıdır. O zaman Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık, belediye başkanlarımız neden tutuklu? Hakkında iddialar var diyorlar, o zaman hodri meydan diyoruz. Hepimizi tek tek yargılayın.

Ve buradan Sayın Bahçeli’ye önce şunu hatırlatayım. Biz diyoruz ki, gelin 86 milyonun önünde soruları TRT’de sorun, yargılamayı TRT’den canlı yapın, cevaplarını da duyun. Önce şunu hatırlatayım: Recep Tayyip Erdoğan geçmişte terörden, çete kurmaktan, suç örgütü oluşturmaktan, rüşvet almaktan, yolsuzluk yapmaktan yargılandı. Ama bir gün bile kapısına sabahleyin polis dayanmadı, asla tutuklanmadı, cezası tutuklandı o zaman bile polis gelmedi. Telefon açıp çağırdılar, Saraçhane’de serbestçe miting yaptı, sonra üç aylık cezasını çekmek üzere gitti hapishanede yattı. Ceza kesinleşene kadar kimse onu tutuklamadı. Şimdi, daha iddianame yok, iddia var, kanıt yok. Hiçbir şey ispatlanmamış ama içeride yatıyorlar.

* Şimdi buradan Devlet Bahçeli’ye tarihi bir çağrıda bulunuyorum. ‘3T’ye var mısın Sayın Bahçeli Diyorsun ya, “Özgür Özel cevap versin, CHP terörsüz Türkiye’ye ne diyor?” Terörsüz Türkiye’ye ben varım. Gel sen de varsan ‘3T’de buluşalım, Türkiye’nin önünü açalım. Terörsüz Türkiye’ye evet, tutuksuz yargılamaya evet, TRT’den canlı yayına evet… Sen de tutuksuz yargılanmaya ve TRT’den canlı yayına evet de, yarın başka bir Türkiye başlasın.

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