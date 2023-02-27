Kulüpler Birliği ‘orta yol’ bulmaya çalıştı

Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerden yükselen “Hükümet istifa” sloganına karşı bı kulüpler ‘kınama’ konvoyuna girerken, Kulüpler Birliği ‘orta yol’ bulmaya çalıştığı bir açıklama yayınladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremleri öncesindeki ihmaller ve sonrasındaki organizasyon ve koordinasyon zaafları nedeniyle hükümete karşı oluşan öfke tribünlere de yansıdı.

25 Şubat’ta oynanmaya başlayan liglerde önce Fenerbahçe’nin ardından Beşiktaş taraftarlarının tribünlerden yükselen ‘Hükümet istifa’ sloganları başta MHP lideri Devlet Bahçeli olmak üzere iktidar kanadını rahatsız etti.

Öncesinde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını isteyen Bahçeli, ‘Hükümet istifa‘ sloganı kesilmek bilmeyince Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti. Bahçeli’nin ardından birçok MHP’li de aynı kararı aldığını duyurmuştu.

İstifaların ardından bazı futbol kulüpleri de peş peşe açıklamalar yayınlayarak slogan atılmasını ‘kınamıştı.‘

Ali Koç’un başkanlığını yaptığı Kulüpler Birliği de ‘Tüm renklerimizle, var gücümüzle’ başlıklı bir açıklama yayınlayarak ortada durdu.

Spor kulüplerinin siyasi kurumlar olmadığını hatırlatan birlik, spor dışındaki herhangi bir alandaki tartışmanın parçası haline getirilmek istemediğinin altını çizdi.

Kulüplere de çağrı yapılan açıklamada sadece sahadaki rekabetle ilgilenilmesi istendi.