Kremlin: Prigojin’i taşıyan uçağın kasıtlı olarak düşürüldüğü ihtimali değerlendiriliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’i taşıyan uçağın kasıtlı olarak düşürüldüğü ihtimali değerlendiriliyor.

Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin. Fotoğraf: AA

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran’da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun araya girmesiyle sona ermişti.

Bunun ardından Prigojin’in Moskova’dan St Petersburg’a seyahat ettiği özel jeti 23 Ağustos’ta başkentin kuzeyinde düşmüş, aralarında Wagner’in diğer iki üst düzey ismi, Prigojin’in dört koruması ve üç kişilik mürettebatının da bulunduğu 10 kişi ölmüştü.

ABD’nin başını çektiği bazı ülkeler, Prigojin’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e baş kaldırdığı için öldürüldüğünü savunuyor.

BBC, Britanya makamlarına dayandırdığı haberinde uçağın Putin’in emriyle Rusya iç istihbarat kuruluşu Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) tarafından düşürüldüğünü bildirmişti.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Kremlin Peskov soruşturmayla ilgili bir soru üzerine gazetecilere verdiği demeçte farklı senaryoların göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

Uçağın kasıtlı düşürülme olasılığını ‘vahşet’ olarak tanımlayan Peskov, “Dilerseniz kasıtlı vahşet versiyonu diyelim ki neyden bahsettiğimizi biliyorsunuz. Farklı versiyonların dikkate alındığı gayet açık” cevabını verdi.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün kazayı soruşturup soruşturmayacağı yönündeki bir soruyaysa koşulların bunu farklı kıldığını söyleyerek olumsuz yanıt verdi.

Peskov, araştırmacıların tam olarak ne olduğuna dair henüz bir sonuca varmadıklarını belirtti ve “Rusya’daki soruşturmanın sonuçlarını bekleyelim” dedi.