Kredi dalgası yolda: Varlık Fonu’ndan kamu bankalarına ek sermaye

Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamu bankalarının sermayesine toplam 111,7 milyar lira destek sağladı.

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Hükümet seçim öncesi dönemde büyümeyi destekleyecek yeni bir kredi genişlemesi için kamu bankalarına son bir senede birçok kez sermaye aktarmıştı.

Seçimlere çok az süre kala TVF eliyle bir sermaye desteği daha geldi.

TVF’den yapılan açıklama şunlar denildi: ”Ziraat Bankası A.Ş’ye 49,7 milyar lira ,Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye 30 milyar lira ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’ya 32 milyar lira çekirdek sermaye artırımı yapılmış olup, TVF’nin Türkiye Halk Bankası A.Ş’deki ortaklık payı yüzde 87,7’den yüzde 91,5’e, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O’daki ortaklık payı ise yüzde 64,8’den yüzde 74,8’e yükselmiştir.

Gerçekleştirilen güçlü sermaye artışı ile kamu bankalarının sermaye yeterlilik rasyolarının iyileştirilmesinin yanı sıra, küresel piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalara karşı bankaların finansal gücünün artırılması ile büyüme stratejilerine katkı sağlanması, reel sektörün desteklenmesi ve ülkemizde meydana gelen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir.

Söz konusu işlemin finansmanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ikrazen ihraç edilen özel tertip Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin piyasa rayicinden bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılanacaktır. “