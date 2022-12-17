Kraliyet kadınlarından Meghan Markle’a ‘bordo’ yanıt

Sussex Düşesi Meghan Markle, Netflix belgeselinde sarayın katı kurallarından söz ederken, yaşça büyük aile üyeleriyle aynı renkte giyinemediğini söylemişti. Kraliyet kadınları Noel konserine bordoları çekerek gitti.

(Soldan sağa) Prenses Charlotte, Zara Phillips, Pippa Middleton, Kate Middleton

İngiltere Kralı 3. Charles’ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle’ın Kraliyet unvanlarından neden vazgeçtiklerine dair ‘kapalı kapılar ardında yaşananları’ anlatan altı bölümlük Harry ve Meghan belgesel dizisi, üçer bölüm halinde 8 ve 15 Aralık tarihlerinde Netflix’te yayımlandı.

Belgesel, başta Britanya basını olmak üzere tüm dünya medyası tarafından yakından izlendi. Özellikle İngiliz Kraliyetinin, pek çoğu ciddi bulunmayan iddialara cevap verip vermeyeceği merak konusuydu. Kraliyetten şimdiye kadar ses çıkmadı.

Ses çıkmadı ancak belki de Galler Prensesi Kate Middleton ve diğer aile üyeleri, 15 Aralık akşamı Westminster Abbey’deki Noel konserine bir örnek giyinip giderek yine de bir cevap verdi.

Bundan sonrası spekülasyon yani biz de Britanya magazin basınının yalancısıyız.

Meghan Markle, belgeselin 8 Aralık’ta yayımlanan üçüncü bölümünde neden hep beyaz, krem, bej, siyah gibi nötr renkleri tercih ettiğini şöyle açıklamıştı: “Anladığım kadarıyla, bir grup etkinliği varsa asla Majesteleri (Kraliçe) ile aynı rengi giyemezdiniz. Ama ailenin sizden yaşça büyük üyeleriyle de aynı rengi giyemezdiniz.”

Meghan Markle’ın bu sözlerinden bir hafta sonraki Noel konserine, Kate Middleton, kızı Prenses Charlotte, kardeşi Pippa Middleton ve Prenses Anne’nin kızı Zara Phillips’in, bordo giysiler içinde gitmesi Netflix belgeseline yanıt olarak yorumlandı.