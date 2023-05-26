Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kraliçe Elizabeth’e suikast planının belgeleri yayınlandı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’e karşı 1983’te ABD ziyareti sırasında planlanan suikasta ilişkin belgeler paylaştı.

Fotoğraf: AA

AA’nın BBC‘nin haberinden aktardığına göre belgelerde, kraliçenin, İrlanda Cumhuriyet Ordusu’nu (IRA) tehdit olarak algıladığı ve suikast ihtimaline karşı uyarıldığı yazışmalar da yer alıyor.


San Francisco’da yaşayan bir İrlandalının bir barda ‘öldürülen kızının intikamını almak’ istediği yönündeki ifadesini içeren istihbarat raporu da belgeler arasında.

Şüpheli, kraliçeye Golden Gate Köprüsü’nden geçerken veya Yosemite Ulusal Parkı’nı ziyareti sırasında saldırmayı palanlamış.

102 sayfalık belgeler, ABD Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında, bu hafta FBI’ın internet sitesinde yayınlandı.

İngiltere’de sokaklar boş, parklar dolu: Halk Kraliçe’yi izliyor

Kraliçenin son yolculuğu başladı

Halk kraliçeye ağlıyor: Hayatının aşkının yanında… Onu severek büyütüldüm

SON HABERLER

Dolar/TL kuru 20’nin üstünde

Dolar/TL kuru geçen hafta bankalar arası sığ piyasada 20’nin üzerini görmüştü. Şimdi ilk defa gündüz seansında da bu seviyeye ulaşıldı.