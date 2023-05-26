Kraliçe Elizabeth’e suikast planının belgeleri yayınlandı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’e karşı 1983’te ABD ziyareti sırasında planlanan suikasta ilişkin belgeler paylaştı.

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AA’nın BBC‘nin haberinden aktardığına göre belgelerde, kraliçenin, İrlanda Cumhuriyet Ordusu’nu (IRA) tehdit olarak algıladığı ve suikast ihtimaline karşı uyarıldığı yazışmalar da yer alıyor.

San Francisco’da yaşayan bir İrlandalının bir barda ‘öldürülen kızının intikamını almak’ istediği yönündeki ifadesini içeren istihbarat raporu da belgeler arasında.

Şüpheli, kraliçeye Golden Gate Köprüsü’nden geçerken veya Yosemite Ulusal Parkı’nı ziyareti sırasında saldırmayı palanlamış.

102 sayfalık belgeler, ABD Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında, bu hafta FBI’ın internet sitesinde yayınlandı.