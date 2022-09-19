İngiltere’de sokaklar boş, parklar dolu: Halk Kraliçe’yi izliyor

Başta Londra olmak üzere İngiltere’nin pek çok şehrinde halk park ve meydanlara kurulan dev ekranlardan Kraliçe’nin son yolculuğunu izliyor.

Bugün İngiltere’de hayat durdu. Resmi dairelerden mağazalara her yer kapalı. Çok acil durumlar dışında ameliyatlar bile iptal edildi.

Britanya Yayın Kuruluşu BBC, yerel saatle 17.00’ye kadar Kraliçe’nin cenaze törenini canlı yayınlıyor.

Caddeler, sokaklar boş, halk evlerinde televizyonlardan ya da park ve meydanlara kurulan büyük ekranlardan Kraliçe’nin son yolculuğunu izliyor.

Londra sokakları

Halk parklarda