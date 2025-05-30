Kral Döner'e 'FETÖ operasyonu': Beş kişi tutuklandı

Maydonoz Döner’le aynı ortakların açtığı tespit edilen Kral Döner’e ‘FETÖ soruşturması’nda beş kişi tutuklandı.

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Samsun başsavcılığının soruşturmasında İstanbul’daki iki şirketin sahibi olduğu ve isim hakkıyla bayilik veren iki döner işletmesinin sahipleri, ortakları veya akrabalarının ‘yoğun bir şekilde FETÖ’yle bağlantılı olduğu’ tespit edilmişti.

Habertürk’ün aktardığına göre daha önce ‘FETÖ soruşturması’ kapsamında kayyım atanan Maydonoz Döner ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen Kral Döner adlı işletme merceğe alınmıştı.

Samsun, İstanbul ve Ankara’daki operasyonlarda ‘para hareketleri ve suç faaliyetleri’ MASAK raporuyla belirlenen ihraç edilmiş polis, asker, öğretmen, savcı ve emekli diyanet görevlisi dahil 24 kişi 27 Mayıs’ta gözaltına alındı.

Şüphelilerden üçü ifadelerinin ardından emniyetten, adliyeye sevk edilen yedisiyse adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Bugün adliyeye sevk edilen zanlılardan beşi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, dokuzuysa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.