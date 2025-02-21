Maydonoz Döner'e 'FETÖ' operasyonu: 353 gözaltı

Maydonoz Döner isimli restoran zincirine ‘FETÖ’ye finansman sağladığı gerekçesiyle operasyon düzenlendi. ‘KISKAÇ-40’ adlı operasyonda aralarında 10 kamu personelinin de olduğu 353 şüpheli yakalandı.

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Ankara, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya ve Trabzon da dahil olmak üzere Antalya merkezli 31 ilde operasyon düzenlendi.

Döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulüyle faaliyet yürüttüğü ve bünyesinde ‘FETÖ’ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam ettiği ileri sürülen şahıslara, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verdiği belirlendi.

Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa izin vermediği, bu sistemi (RTB) ‘Referans Temelli Büyüme’ olarak adlandırdıkları, resmi belge olmaksızın, bu ortaklığın tamamen örgütsel güvene dayandırıldığı iddia edildi.

Söz konusu zincirin hisse satışlarını takibe takılmamak için kuyumcular üzerinden emanet usulüyle yaptığı ve yurt dışına verdiği bayiliklerle para transferini kolaylaştırdığı da ileri sürüldü.

Şirket ortaklığından ayrılmak isteyen kişilere ‘işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu ve örgütle bağlantılı şahıslara para gönderme, örgüte bağlılığını artırma gibi görevleri olduğu’ dendiğini aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şirket hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.