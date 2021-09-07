‘FETÖ’ soruşturmasında 214 gözaltı kararı

İzmir merkezli 41 il ve KKTC’de yürütülen ‘FETÖ’ soruşturmasında, haklarında arama kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 214 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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İzmir başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı ve askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti bulunan 44’ü muvazzaf 69 asker ile 145’i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi, toplam 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin birinin albay, birinin yarbay, yedisinin yüzbaşı, yedisinin üsteğmen, yedisinin teğmen, 41’inin astsubay, beşinin uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.