Kral Döner'e 'FETÖ operasyonu': Savcı ve emekli diyanet görevlisi dahil 23 gözaltı

Maydonoz Döner’le aynı ortakların açtığı tespit edilen Kral Döner’e ‘FETÖ soruşturması’nda asker, savcı ve emekli diyanet görevlisi dahil 23 kişi gözaltına alındı.

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Samsun başsavcılığının soruşturmasında İstanbul’daki iki şirketin sahibi olduğu ve isim hakkıyla bayilik veren iki döner işletmesinin sahipleri, ortakları veya akrabalarının ‘yoğun bir şekilde FETÖ’yle bağlantılı olduğu’ tespit edildi.

Habertürk’ün aktardığına göre daha önce ‘FETÖ soruşturması’ kapsamında kayyım atanan Maydonoz Döner ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen Kral Döner adlı işletmeye çalışma yapıldı.

Samsun, İstanbul ve Ankara’daki operasyonlarda ‘para hareketleri ve suç faaliyetleri’ MASAK raporuyla belirlenen ihraç edilmiş polis, asker, öğretmen, savcı ve emekli diyanet görevlisi dahil 23 kişi gözaltına alındı.

Şunlara el konuldu: