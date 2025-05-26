Künefe zincirine 'FETÖ operasyonu': 33 gözaltı

İzmir merkezli beş ildeki künefe zincirine ‘FETÖ operasyonu’ düzenlendi. 33 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın aktardığına göre İzmir başsavcılığıyla polis, FETÖ’nün güncel yapılanması odaklı çalışma yürüttü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre örgüt mensuplarından el konulan dijital materyallerin incelemesiyle 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İncelemede örgüt adına fon toplandığı tespit edildi.

Habertürk’ün aktardığına göre inceleme ‘Antiochia Künefe’ adlı işletme zincirine yapıldı.

İzmir, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda şunlara el konuldu:

100 bin lira

33 cumhuriyet altını

2 gram altın

Dijital materyal ve dokümanlar

Şüphelilerden yedisinin yasa dışı yurt dışına çıktığı, firari bir şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.