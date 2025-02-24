Maydonoz Döner'e 'FETÖ' operasyonu: 126 kişi tutuklandı

Maydonoz Döner isimli restoran zincirine ‘FETÖ’ye finansman sağladığı gerekçesiyle düzenlenen operasyonda dördü kamu çalışanı 126 kişi tutuklandı.

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Antalya merkezli 31 ilde düzenlenen ‘KISKAÇ-40’ adlı operasyonda aralarında 10 kamu personelinin de olduğu 353 şüpheli yakalanmıştı.

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliklere çıkarılan şüphelilerden dördü kamu çalışanı 126 kişi tutuklandı.

Şüphelilerden 156’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 90’ı serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre söz konusu döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulüyle faaliyet yürüttüğü belirlenmişti.

Zincirin, ‘FETÖ’ ile bağlantısı devam ettiği ileri sürülen şahıslara, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verdiği belirtilmişti.

Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa izin vermediği, bu sistemi (RTB) ‘Referans Temelli Büyüme’ olarak adlandırdıkları, resmi belge olmaksızın, bu ortaklığın tamamen örgütsel güvene dayandırıldığı iddia edilmişti.

Söz konusu zincirin hisse satışlarını takibe takılmamak için kuyumcular üzerinden emanet usulüyle yaptığı ve yurt dışına verdiği bayiliklerle para transferini kolaylaştırdığı da ileri sürülmüştü.

Bakan ayrıca, şirket ortaklığından ayrılmak isteyen kişilere ‘işin manevi boyutunun olduğunun’ söylendiğini de aktarmıştı.