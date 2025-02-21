Maydonoz Döner'e kayyım atandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), FETÖ operasyonu düzenlenen Maydonoz Döner’in 21 şirketine kayyım atandığını duyurdu.
31 ilde operasyonda 10 kamu personeli de olduğu 353 kişi gözaltına alınmıştı. Suçlama döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman.
TMSF’den yapılan açıklama şöyle:
” ‘Maydonoz Döner’ markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkette mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak görevlendirilmiştir.
Antalya başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması devam ederken, ticari faaliyetlerin aksamaması ve üçüncü şahısların haklarının korunmasını teminen şirketlerin yeni yönetimleri oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.
Görevlendirildiğimiz şirketler, internet siparişleri başta olmak üzere, kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir. Özellikle sosyal medyada yer alan doğrulanmamış haber ve dezenformasyonlara karşı Kurumumuzun resmi açıklamalarının takip edilmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”