Kral Charles’ın ‘açgözlülüğü’: Ölülerden de kazanç sağlamış

İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın ölen binlerce kişinin varlıklarını mirasına aktardığı ortaya çıktı.

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The Guardian‘ın haberine göre Kral Charles ülkenin kuzeybatısında ölen binlerce kişinin varlıklarına el koyarak servetine servet katıyor.

Gazete Lancaster Dükalığı’nın belgelerine ulaştı. Belgelere göre feodal zamanlardan kalan sistem sayesinde Kral Charles geride vasiyet bırakmayan ya da varisi olmayan kişilere ait mallara el koyabiliyor. Bu mallar ‘bona vacantia’ olarak da biliniyor. Yani sahipsiz mallar.

Lancaster Dükalığı son 10 yılda elde edilen 60 milyon sterlinden vergiler dışındaki kısmı hayır kurumlarına bağışladığını iddia etti. Ama gazete bunu yalanladı.

Belgeleri ortaya koyan gazete, milyonlarca sterlinin gizlice Charles’ın mülklerinin geliştirilerek kiralanması için harcandığını yazdı.

Kral Charles, annesi Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından miras kalan Lancaster Dükalığı’ndan 26 milyon sterlin aldı.

The Guardian, Manchester, Liverpool, Preston, Burnley, Blackburn, Oldham ve Ulverston’da paraları Kral Charles’ın mirasına aktarılan düzinelerce ölü tespit etti. Ölen kişilerin yakınları Ölen kişilerin yakınları olayı ‘şoke edici’, ‘ahlak dışı’ ve ‘iğrenç’ olarak niteledi.

Liberal Demokrat Parti’den bakanlık yapmış Norman Baker olayla ilgili “Kraliyet açgözlülüğünü bildiğimi sanırdım ama Kral Charles’ın ölülerin mal varlığından kazanç sağlaması iğrenç bir durum” dedi.