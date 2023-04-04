Charles’ın kral olarak ilk portresi: Vurur yüze empatisi

İngiltere Kralı 3. Charles’ın, ‘Illustrated London News’ adlı dergi tarafından sipariş edilen ilk portresi tanıtıldı.
Ressam Alastair Barford’ın çizdiği portrenin açılışı Londra’da yapıldı.
Barford, portreyi yaparken Charles’ın karşısında oturmadığını, Kral’ı 17 Şubat’ta Buckingham Sarayı’nda katıldığı bir resepsiyonda gözlemlediğini ve cep telefonuyla birkaç fotoğrafını çektiğini söyledi.
Barford, yağlı boya resmi iki haftada tamamlamış.
Barford Charles’ın davetlilerle kurduğu empatiyi portresine yansıttığını belirtti.
Kral 6 Mayıs’ta taç giyecek
Portrede, takım elbiseli kralın kolunda yerli Amazon lideri Domingo Pass tarafından hediye edilen bileklik var.
35 yaşındaki ressam, 2015’te de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in portresini resmetmişti.
İngiltere Kralı 3. Charles’ın taç giyme töreni, 6 Mayıs’ta yapılacak.