Kral 3. Charles’ın olduğu banknotlar hazır: 2024 ortasında dolaşıma girecek

İngiltere Merkez Bankası, üzerinde Kral 3. Charles’ın resminin yer aldığı yeni banknotları kamuoyuna tanıttı. 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotların ön yüzünde ve güvenlik için şeffaf bırakılan pencere bölümünde Kral 3. Charles’ın portresi yer alacak. Yeni kayıt paraların 2024 ortasından itibaren dolaşıma sokulmasının ardından şu anki mevcut banknotlar da geçerli olmaya devam edecek.

Banknotlarda iki yerde Kral 3. Charles var. Fotoğraf: İngiltere Merkez Bankası

Şu anki banknotların üzerlerinde Eylül ayında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth’in resmi bulunuyor.

Kral 3. Charles’ın portresinin yer aldığı 50 pence’lik madeni paralar, postaneler aracılığıya ülke çapında dolaşıma sokulmaya başlandı.

Ters yöne bakıyor ve taç giymiyor

Yeni madeni paralarda yeni hükümdarın portresi geleneksel olarak bir önceki hükümdarın tersi yönde yer alıyor ve Kraliçe 2. Elizabeth’in portresinden farklı olarak taç giymiyor.

Heykeltıraş Martin Jennings tarafından, bir fotoğrafı esas alınarak tasarlanan portreyi Kral 3. Charles’ın beğendiği ve onay verdiği belirtiliyor.