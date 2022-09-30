Kral 3’üncü Charles’ın portresinin yer aldığı ilk madeni paralar hazır: Geleneğe uygun olarak yüzü sola dönük

Üzerinde İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın portresinin olduğu madeni paraların ilk ikisi hazır.

Fotoğraflar: BBC

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth 8 Eylül’de 96 yaşında hayatını kaybetti. 70 yıl 214 günle en uzun tahtta kalan isim unvanının sahibi kraliçenin ölümüyle bir devir kapandı. Oğlu Kral 3’üncü Charles’ın tahta geçmesiyle başlayan yeni dönemde banknot, madeni para, pul, pasaport, posta kutusu ve daha birçok şeyde onun simgesi olacak. Resmi yazışmalarda onun hafta başında tanıtılan monogramı kullanılacak.

Kral 3’üncü Charles’ın portresinin üzerinde olacağı paralardan ilk tasarlanan ve tanıtılanlar 50 peni ve hatıra parası olarak hazırlanan 5 sterlin oldu. Madeni paralar tasarlanırken kralın Britanyalı heykeltraş Martin Jennings’in yaptığı bir portresinden esinlenildi.

Paralarda, annesinin aksine kralın tacı yok.

Geleneğe göre kraliçenin yüzü paralarda sağa dönük olduğu için kendisinden sonra tahta geçen isminki sola bakıyor. Bu nedenle kralın yüzü paraların üzerinde sola dönük.

Kralın madeni paranın tasarımını beğendiği ve onayladığı açıklandı.

Kraliyet Darphanesi, önümüzdeki hafta başında madeni paraların koleksiyonerler için satışa sunulacağını bu yıl sonundan önceyse herkesin kullanımına açılmak üzere piyasaya sürüleceğini açıkladı.

2023 yılının başındaysa 1 peniden 2 sterline kadar tüm madeni paralar Kral 3’üncü Charles’ın portresiyle piyasaya sürülecek.

Üzerinde kraliçenin portresinin olduğu paralar tedavülden kaldırılmayacak.