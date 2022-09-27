Kral 3’üncü Charles’ın dönemini simgeleyen monogram hazır

İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın monogramı hazır.

Fotoğraflar: Buckingham Sarayı

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth, 8 Eylül’de hayatını kaybedince oğlu Charles tahta çıkmıştı. 70 yılla, ülkesinde tahtta en uzun kalan isim unvanın sahibi kraliçenin ölümüyle bir devir kapanmış yenisi başlamıştı. Bu yeni dönem kendini banknotlarda, demir paralarda, pullarda, pasaportlarda, resmi belgelerde, posta kutularında da gösterecek.

Kraliçe 2’nci Elizabeth’i simgeleyen ‘EIIR’ (Elizabeth II ve kraliçe anlamındaki Regina’nın kısaltması) yerine Kral 3’üncü Charles’ın döneminin işareti ‘CIIIR’ (Charles III ve R Latince kral anlamına gelen Rex’in kısaltması) kullanılacak. Monogramın tasarımının kral tarafından seçildiği belirtildi.

Merkez Bankası, yeni kralın yüzünün yer alacağı banknotların 2024 ortasında piyasaya sürüleceğini, yeni madeni paralarınsa banka ve postanelerinin talebi üzerine basılacağını duyurdu.

Halihazırda piyasada olan Kraliçe 2’nci Elizabeth’in resmi bulunan paralar geçerliliğini koruyacak. Kraliçenin yüzü paralarda sağa dönük olduğu için kralınki sola dönük olacak.

Kraliçenin silueti olan pullar da kullanılmaya devam edecek. Stoklar tükenince kralın siluetinin yer aldığı pullar piyasaya sürülecek.

19 Eylül’de devlet töreniyle uğurlanan Kraliçe 2’nci Elizabeth’in ölümü sonrasındaki yas süreci kraliyet ailesi için cenazeden bir hafta sonra yani dün yas sona erdi. Bu nedenle bugün kraliyetin başkent Londra’daki sarayı Buckingham’ın posta birimine kralın monogramı konulacak Ve, mektuplarda kullanılacak.

Birleşik Krallık’taki 115 bin posta kutusunun yüzde 60’ında ‘EIIR’ ifadesi bulunuyor. Ayrıca, Kraliçe Victoria, 7’nci Edward, 5 ve 6’ncı George dönemlerinden kalma posta kutuları var. Eskiler yerini koruyacak. Yeni kutuların üzerine kral 3’üncü Charles’ın monogramı konulacak.