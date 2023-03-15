Konut satışlarında deprem düşüşü

Türkiye genelinde konut satışları şubatta deprem etkisiyle 80 bin 31 olarak Mayıs 2021’den beri en düşük seviyeye indi. Bir önceki ay satılan konut sayısı 97 bin 708’di.

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Kahramanmaraş merkezli depremler, konut satışlarını da etkiledi. Depreme dayanıklı bölgelerde ev fiyatları yükselirken, satışlar da düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre konut satışları şubatta bir önceki yıla göre yüzde 18 azalarak 80 bin 31 oldu. Bu, Mayıs 2021’den beri en düşük seviye.

Konut satışlarında İstanbul, 14 bin 980 konut satışı ve yüzde 18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Bunu 8 bin 235 konut satışı ve yüzde 10,3 pay ile Ankara, 5 bin 31 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari, 30 konut ile Ardahan ve 47 konut ile Tunceli oldu.

Yabancılara konut satışı da sert geriledi

Yabancılara konut satışları da şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 azalarak 3 bin 350 oldu. İlk sırayı 1261 konut satışıyla Antalya aldı. Bu ili 1133 konut satışıyla İstanbul ve 225 konut satışıyla Mersin izledi.