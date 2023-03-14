Diken

Yaramazlara biraz batar!

Deprem ‘hasar’ verdi, ‘orta gelirli’ bulunamadı: Konut kampanyasında hedef tutmuyor

Orta gelir grubu için başlatılan ‘Yeni Evim’ kampanyasında önce mevzuatın geç kalması ve depremle birlikte alıcıların daha sorgulayıcı olması iptallere neden oldu. Kampanyaya uygun gelir havuzunun da yetersiz olduğunu belirten sektöre göre 100 bin hedefine ulaşmak zor.

Fotoğraf: AA

Orta gelir grubuna yönelik devreye alındığı söylenen ‘Yeni Evim Kampanyası’ 16 Ocak’ta başladı. İktidarın politikaları sonrası, yerli alıcılar için iki senedir kredi imkanları kapalıydı. Kampanyaya katılanlara 0,69-0,99 arasında değişen faizli krediyle ev sahibi olmak için fırsat sunuluyor. Kampanyayla yeni konut üretiminin artırılması da amaçlanmıştı.


Ancak Ekonomi gazetesinden Leyla İlhan’a konuşan sektör temsilcileri, bankaların geciken mevzuat nedeniyle konut almak için başvuranlara hemen dönmemesiyle birlikte 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin, kampanyada satış iptalleri getirdiğini bildirdi. Bu durumun kampanya kapsamında hedeflenen 100 bin konutun satışını zora sokacağı belirtiliyor.

SON HABERLER

Kozmetik amaçlı botoks da mı zehirliyor?

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Uluç, son üç ayda botulinum toksini (botoks) uygulamasına bağlı gelişen dört botulizm (zehirlenme) vakası gördüğünü, ikisinin mide botoksu, diğer ikisininse kozmetik amaçlı yaptırdığını söyledi. Uluç, “Vakalar böyle peşi sıra bildiriyorsa, nörologlar bunları görmeye başladıysa bir yerde sorun var” dedi.