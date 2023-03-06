Rusların depremden sonra Türkiye’de ev talebi düştü: Yerlerini İranlılar doldurabilir

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Rusların Türkiye’deki evlere yönelik talebi neredeyse yarı yarıya düştü.

İstanbul. Fotoğraf: AA

Ekonomim’den Leyla İlhan‘ın sorularını yanıtlayan Mars Investment Genel Müdürü Hakan Bucak, depremden sonra Rusların taleplerinin yüzde 40-50 oranında düştüğünü söyledi.

Yabancılarda deprem hassasiyeti oluştuğunu dile getiren Bucak, yabancıların da artık almak istediği binayla ilgili deprem raporu sorduğunu belirtti.

İstanbul en çok etkilenen yerlerden

Bucak, İstanbul’da beklenen depremden dolayı yabancıların fay hattından uzak, az katlı villa tipi projelerin olduğu Beykoz, Sarıyer Maden gibi İstanbul’un kuzeyine doğru kaymaya başladıklarını dile getirdi.

Inhouse Global Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ergüven de, depremden dolayı Rusların evlere yönelik taleplerinin düştüğünü söyledi. Ergüven, deprem riskinden dolayı Rusların İstanbul’da daha az ev almaya başladığını belirtti.

Ergüven, ev talebinin Antalya’da iyi durumda olduğunu ve yabancıların ev alırken dayanıklılıkla ilgili daha fazla soru sorduğunu da ekledi.

Tayland, Dubai ve Karadağ’a yöneliyorlar.

Ekonomim’in aktardığına göre, Rusların düşen Türkiye’deki ev talebi Rusya basınında da haber oldu.

Haberlere göre, deprem nedeniyle Rusların Türkiye’deki ev alma oranlarının yüzde 40-60 arasında azaldı.

Aktarılana göre Ruslar yönünü Tayland, Karadağ, Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne çevirdi.

İranlılar düşen talebi doldurabilir

Bucak, Rusların yerini İranlıların doldurabileceğini dile getiriyor.

Bucak, şunları dedi: “İran parasında ciddi bir devalüasyon başladı. Bu nedenle İran talebinde ciddi artış gözlemledik. İranlılar Türkiye’yi çok iyi tanıdıkları için deprem konusunda Ruslar kadar hassas değiller. Rusların düşen alımlarının bir kısmını doldurmaları söz konusu.”

Yabancılar Türkiye’de artık çok daha rahat ev alıyor