‘Kombi bakım kampanyası’ deyip 1,5 milyon liralık vurgun yaptılar

‘Kombi bakım kampanyası’ bahanesiyle 26 ilde 150’ye yakın kişi dolandırıldı.

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Kırşehir’de dolandırılanlardan üç kişi polisi arayıp ihbar edince olay ortaya çıktı. Mağdurların anlattıklarına göre dolandırıcılar telefonla ‘Kombi bakım kampanyası’ yaptıklarını söylemiş.

İhbardan sonra harekete geçen polis, dolandırıcıların Türkiye genelinde faaliyet gösterdiğini, inandırıcı olması için yetkili servis kıyafetleri kullandıklarını, bakım için ikamete geldiklerindeyse farklı arızalar göstererek tamirat ve parça değişimi bahanesiyle sahte fatura düzenleyip yüksek miktarda para aldıklarını tespit etti.

Kimlikleri belirlenen şüphelileri takip eden polisler, L.D. ve D.A’yı servis yeleği, alet çantalarıyla kent merkezinde bir vatandaşı dolandırmak üzereyken suçüstü yakaladı.

Bu kişilerle bağlantılı oldukları tespit edilen Y.V. ve M.G. de bir araçla kentten kaçmaya çalışırken kovalamacayla Kervansaray Mahallesi’nde gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri Kırşehir Adliyesi’nde tutuklandı.

Zanlılar dolandırıcılık yaparak 1,5 milyon lirayı şu illerde elde etti: Kırşehir, Ankara İzmir, Eskişehir, Konya, Karabük, Aydın, Afyonkarahisar, Sinop, Amasya, Bartın, Kırıkkale, Çanakkale, Antalya, Manisa, Denizli, Burdur, Kütahya, Balıkesir, Isparta, Uşak, Muğla, Aksaray, Bilecik, Giresun ve Çankırı.

Şüphelilerin 110’dan fazla suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.