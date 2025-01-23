Kolombiya cumhurbaşkanı, suikastle öldürülen eski devlet başkanı için Haiti'den özür diledi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kolombiyalı paralı askerlerin, Temmuz 2021’de Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’yi suikastle öldürmesinden dolayı bu ülkeden özür diledi.
Eski Haiti devlet başkanı Moise, 7 Temmuz 2021’de suikast sonucu öldürülmüştü. Soruşturmanın ardından suikastın, 26 Kolombiyalı paralı asker tarafından yapıldığı ortaya çıkmıştı.
Haiti’nin güneyindeki Jacmel kentini ziyaret eden Gustova Petro, Moise suikastına ilişkin şunları söyledi:
“Sizden af dilemek için buradayım, çünkü kalpleri karanlık, derileri beyaz, Florida eyaletinden çıkarları olan paralı askerler olarak maaş alan Kolombiyalılar, (Moise’yi) öldürmek için bu topraklara gelmeye karar verdi. Özür dilerim.”