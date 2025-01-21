Kolombiya'da 80 ölü: 'İç kargaşa hali' ilan edildi

Ulusal Kurtuluş Ordusu’yla (ELN) ’33’üncü Cephe’ arasındaki çatışmalar nedeniyle 80 kişinin öldüğü Kolombiya’da ‘iç kargaşa hali’ ilan edildi

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2016’da Kolombiya hükümetiyle anlaşarak silah bırakan ve siyasi parti olarak faaliyet gösteren eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ayrılan Merkez Bloku’nun (EMCB) 33’üncü Cephesi’yle hükümetle sonuçsuz bir barış müzakeresi yürüten ELN ile Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Catatumbo’da hakimiyet kavgasına girdi.

Çatışmalarda ölü sayısı 80’e yükseldi.

ELN ile ECMB, 16 Ocak’ta koka ekinlerinin ve uyuşturucu kaçakçılığı koridorlarının kontrolünü sağlamak amacıyla şiddetli bir çatışmaya girmişti.

Ombudsman Ofisine göre, 16 Ocak’tan bu yana süren çatışmalar sebebiyle yerinden edilenlerin sayısı 11 bini geçti.

Kolombiya ordusu kamu güvenliğini sağlamak ve sivil halkı korumak amacıyla Catatumbo bölgesine beş 1000 asker sevk etti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda sokaklarda cesetlerin bulunduğu ve evlere baskın yapıldığı görülmüştü.

Barış süreci askıya alınmıştı

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro geçen hafta ELN’nin ‘barışa dair hiçbir irade ortaya koymadığı’ gerekçesiyle örgütle diyalog sürecini askıya almıştı.

Petro bugün X’ten yargının desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirterek “İç kargaşa hali ve ekonomik olağanüstü hal ilan edildi” duyurusu yaptı.

ELN’ye tepki gösteren Petro şöyle yazdı:

“Devrim sadece halkla birlikte ve şiddet olmadan yapılır. Barış devrimci bir bayraktır çünkü yaşamın bayrağıdır. Askeri devralma her zaman şiddet altındaki bölgelerin ekonomik dönüşümüyle gelişecektir.

ELN savaş yolunu seçti ve savaşa devam edecekler. Biz hükümet olarak halkın yanındayız.”

İç kargaşa hali nedir?

Kolombiya’da anayasanın 213’üncü maddesine göre ciddi bir kamu düzeni bozukluğu durumunda ‘iç kargaşa hali’ ilan edilebiliyor.

Bu durum kurumsal istikrarı, devlet güvenliğini veya vatandaşların bir arada yaşamını tehdit eden olaylarda uygulanıyor. Hükümet karışıklığın nedenlerini ortadan kaldırmak ve etkilerinin yayılmasını önlemek için gerekli tüm yetkilere sahip oluyor.

Kasım 2022’de yeniden başlayan barış müzakereleri, ELN’nin 17 Eylül 2024’te bir askeri üsse düzenlediği saldırıda üç askerin ölmesi ve 30’ununsa yaralanması üzerine hükümet tarafından sonlandırılmıştı.

Venezuela’nın ev sahipliğinde 1 Kasım 2024’te bir araya gelen taraflar yeniden diyalog görüşmelerini yeniden başlatmıştı.