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Yaramazlara biraz batar!

Kolombiya’daki uçak kazası: Kayıp 10 kişiden beşinin cesedi bulundu

Kolombiya’nın Antioquia yönetim bölgesindeki kırsal alana 8 Ocak’ta düşen uçaktaki 10 kişiden beşinin cesedi bulundu.

Fotoğraf: ColombiaOne

10 kişinin de hayatını kaybettiğini açıklayan Antioquia Valisi Eugenio Prieto diğer beş kişinin bulunması için ailelerle işbirliği içerisinde olduklarını bildirdi.


Hava koşullarının elverişsizliği ve arazi durumunun zorluğu nedeniyle arama-kurtarma ekipleri, çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Arama-kurtarma ekipleri, Urrao kasabasındaki kırsal alana düşen uçağın yerini 44 saat sonra bulabilmişti.

HK2522 numaralı küçük uçakta iki mürettebat ve sekiz yolcu vardı.

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