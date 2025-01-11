Kolombiya’daki uçak kazası: Kayıp 10 kişiden beşinin cesedi bulundu

Kolombiya’nın Antioquia yönetim bölgesindeki kırsal alana 8 Ocak’ta düşen uçaktaki 10 kişiden beşinin cesedi bulundu.

Fotoğraf: ColombiaOne

10 kişinin de hayatını kaybettiğini açıklayan Antioquia Valisi Eugenio Prieto diğer beş kişinin bulunması için ailelerle işbirliği içerisinde olduklarını bildirdi.

Hava koşullarının elverişsizliği ve arazi durumunun zorluğu nedeniyle arama-kurtarma ekipleri, çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Arama-kurtarma ekipleri, Urrao kasabasındaki kırsal alana düşen uçağın yerini 44 saat sonra bulabilmişti.

HK2522 numaralı küçük uçakta iki mürettebat ve sekiz yolcu vardı.