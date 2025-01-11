Kolombiya’daki uçak kazası: Kayıp 10 kişiden beşinin cesedi bulundu

Kolombiya’nın Antioquia yönetim bölgesindeki kırsal alana 8 Ocak’ta düşen uçaktaki 10 kişiden beşinin cesedi bulundu.
10 kişinin de hayatını kaybettiğini açıklayan Antioquia Valisi Eugenio Prieto diğer beş kişinin bulunması için ailelerle işbirliği içerisinde olduklarını bildirdi.
Hava koşullarının elverişsizliği ve arazi durumunun zorluğu nedeniyle arama-kurtarma ekipleri, çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.
Arama-kurtarma ekipleri, Urrao kasabasındaki kırsal alana düşen uçağın yerini 44 saat sonra bulabilmişti.
HK2522 numaralı küçük uçakta iki mürettebat ve sekiz yolcu vardı.