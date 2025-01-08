Avustralya’da uçak kazası: Üç ölü, dört yaralı

Avustralya’da Rottnest Adası açıklarında kalkıştan kısa bir süre sonra kayalığa çarpan deniz uçağı düştü. Üç kişi öldü, dört kişi yaralandı.

Fotoğraf: ABC News

Avustralya basınındaki haberlere göre ülkenin batısındaki Rottnest Adası açıklarında yedi kişinin bulunduğu bir deniz uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra Thomson Körfezi girişi yakınlarındaki Phillip kayalığına çarptı. Üç kişi öldü, dört kişi yaralandı.

Kazada ölenlerin Avustralyalı bir pilotla, İsviçre ve Danimarka’dan gelen iki turist olduğu açıklandı.

Batı Avustralya Başbakanı Roger Cook “Ölen üç kişinin cesetleri dalgıçlar tarafından uçak enkazından çıkarıldı” dedi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.