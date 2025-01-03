Kaliforniya’da uçak binaya çarptı: İki ölü, 19 yaralı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde küçük bir uçak ticari binaya düştü. Olayda iki kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Fotoğraflar: Fox News

Fullerton polisi, olayı perşembe öğleden sonra X’teki açıklamasında 10 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve sekiz kişininse olay yerinde tedavi edilerek taburcu edildiğini belirtti.

Federal Havacılık Dairesi’ne (FAA) göre tek motorlu Van’s RV-10 tipi uçak yerel saatle 14.15’te düştü.

Uçuş trafiğini takip eden FlightAware sitesine göre uçak, eyaletin Orange County bölgesindeki havaalanından kalkış yaptıktan iki dakika sonra yakındaki mobilya fabrikasının çatısına düştü.

Polis, kazanın yaşandığı bölgede binaları tahliye ettiklerini ve halktan olay yerine yaklaşmamalarını istedi.

Son iki ayda bölgedeki ikinci uçak kazası

Olay yerine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Orange County bölgesinin temsilcisi Kongre Üyesi Lou Correa, çarpılan binanın bir mobilya fabrikası olduğunu duyurdu. Correa, X’te yaralananlardan en az 12’sinin fabrika çalışanı olduğunu belirtti.

Havadan çekilen görüntüler, uçağın parçalarının binanın içinde bulunduğunu gösteriyor. Kazanın ardından çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü bildirildi.

Havaalanı operasyonlarında çalışan Chris Villalobos, pilotun havalandıktan sonra acil iniş yapmak için geri döneceğini hava trafik kontrol kulesine bildirdiğini ancak uçakla ilgili sorunun kaynağının belli olmadığını belirtti.

Villalobos, uçak sahibinin havaalanını sıklıkla kullandığını söyledi.

Olayın tanığı Mark Anderson, KRCA-TV’ye verdiği demeçte “İnsanlar bu olay karşısında çok şaşkın. Büyük bir patlama sesi geldi ve biri dışarı çıkarak binanın yanmaya başladığını söyledi” dedi.

Kaza, Disneyland’e yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Fullerton Belediye Havalimanı’na yakın bir bölgede meydana geldi. Uçak kalkıştan kısa bir süre sonra havaalanına geri dönmeye çalışıyordu.

CBS’in haberine göre bu, son iki ay içerisinde bölgede meydana gelen ikinci uçak kazası. 25 Kasım’da başka bir uçak, bu kazanın yaşandığı yerin bir blok uzağındaki bir ağaça çarpmış, fakat büyük bir yaralanma bildirilmemişti.