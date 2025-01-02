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Yaramazlara biraz batar!

Uçak kazasında 179 kişi ölmüştü: Güney Kore, havalimanını ‘mesleki ihmal şüphesiyle’ aradı

Güney Kore polisi, 179 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Muan Uluslararası Havalimanı’nı aradı.

Fotoğraf: Wikipedia


29 Aralık’ta Güney Kore’nin Muan şehrinde Jeju Air şirketine ait yolcu uçağı inişte kontrolden çıkmış ve 179 kişi ölmüştü. Kazada sadece iki kişi kurtulmuştu.

Uçağın iniş sırasında kuşlara çarptığı ortaya çıkmıştı.

Yonhap’ın haberine göre soruşturma kapsamında ‘ölümle sonuçlanan mesleki ihmal’ şüphesiyle arama emri çıkarıldı.

Ardından polis, Muan Uluslararası Havalimanı havacılık ofisinde ve Jeju Air’de arama yaptı.

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