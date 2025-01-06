179 kişinin öldüğü uçak kazasını ‘üstlenen e-posta’: Bombalar patlatılacak

Güney Kore 179 kişinin öldüğü kazayı üstlenen Japonya kaynaklı e-posta için Tokyo polisinden işbirliği talep edecek.

Fotoğraf: AA

Bangkok-Muan rotalı Boeing 737-800 model tek koridorlu ‘Jeju Air 7C2216’ sefer sayılı uçak Güney Kore’nin Muan şehrinde iniş takımlarının açılmaması üzerine piste indikten sonra kontrolden çıkmış ve duvara çarpmıştı. Kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını bildirmişti.

AA’nın aktardığı habere göre Güney Kore Adalet Bakanlığı’ndan bir yetkili, 29 Aralık’taki kazanın ardından Japonya’dan avukat olduğunu belirten bir kişiden e-posta aldı.

Polisten yapılan açıklamada e-postada kazayı üstlenen ifadeler ve Güney Kore’deki bazı bölgelerde ‘güçlü bombalar patlatılacağına dair’ tehditler yer alıyor.

E-posta’ya ilişkin soruşturma başlatıldı ve şu açıklama yapıldı: “Interpol aracılığıyla Japon polisiyle işbirliği talep etmeyi ve diplomatik kanallar aracılığıyla uluslararası cezai yargılama konusunda işbirliğini yürütmeyi planlıyoruz.”