Kolombiya'daki çatışmalar: ELN barış müzakerecileri için yakalama kararı 

Kolombiya’da savcılık, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) barış müzakerecilerinin tutuklanması için yakalama kararı çıkarttı.

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2016’da Kolombiya hükümetiyle anlaşarak silah bırakan ve siyasi parti olarak faaliyet gösteren eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ayrılan Merkez Bloku’nun (EMCB) 33’üncü Cephesi’yle, hükümetle sonuçsuz bir barış müzakeresi yürüten ELN, Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Catatumbo’da hakimiyet kavgasına girmişti.

16 Ocak’ta başlayan çatışmaların koka ekinleri ve uyuşturucu kaçakçılığı koridorlarının kontrolünü sağlamak amaçlı olduğu belirtiliyor.

Şu ana kadar 80’den fazla kişi ölürken, 20 kişi de yaralandı. Yerinden edilenlerin sayısıysa 32 bin.

Çatışmalar sonrası başsavcılık, ELN barış müzakerecileri Antonio Garcia ve Pablo Beltran dahil toplam 31 ELN üyesi için tutuklama kararı çıkarttı.

Başsavcı Luz Adriana Camargo’nun aldığı kararda şöyle dendi:

* Tutuklama emirlerinin askıya alınmasına ilişkin koşullara uyulmaması ve özellikle ELN üyelerinin yeni suçlar işlemesi, cumhurbaşkanının talebi üzerine o dönemde askıya alınan tutuklama emirlerinin yeniden etkinleştirilmesine karar verildi.

* 16 Ocak’tan bu yana yaşanan ve mevcut insani trajediye, çok sayıda suça neden olan, ayrıca sivil halkın, toplumsal liderlerin, barış anlaşmasını imzalayanların ve ailelerinin yaşamlarını ve bütünlüklerini tehlikeye atan şiddet üretildi.

‘Barış’ süreci askıya alınmıştı

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ELN’nin ‘barışa dair hiçbir irade ortaya koymadığı’ gerekçesiyle geçen hafta örgütle diyalog sürecinin askıya alındığını duyurmuştu.