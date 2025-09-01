Kişi başına düşen milli gelir 17 bin dolara yaklaşmış

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz “2025 ikinci çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış kişi başı milli gelir yaklaşık 17 bin dolar (yaklaşık 699 bin lira) seviyelerine yaklaşmıştır” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) duyurduğu 2025 ikinci çeyrek büyüme rakamlarına göre ekonomi yıllık bazda yüzde 4,8 büyüdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme rakamlarıyla ilgili bugün “Dünya Bankası sınıflamasına göre 2025 yılında yüksek gelirli ülkeler grubuna girme ihtimalimiz arttı” dedi.

Büyüme rakamlarını bir de Yılmaz değerlendirdi. Cumhurbaşkanı yardımcısı bu yılın ikinci çeyreğinde gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yıllıklandırılmış olarak 1,474 trilyon dolara ulaştığını duyurdu.

Yılmaz şöyle devam etti:

* İşgücü piyasamız güçlü görünümünü korurken işsizlik oranımız iki yıldan uzun süredir tek hanede seyretmektedir. 2025’in ilk yarısı itibarıyla işgücü ödemelerinin milli gelire oranı yüzde 35,9’la tarihi en yüksek seviyesindedir.

* Gerçekleştirilen revizyon sonucunda, 2024’te kişi başına düşen milli gelir 15 bin 325 dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2025 ikinci çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış kişi başı milli gelir ise yaklaşık 17 bin dolar seviyelerine yaklaşmıştır.

* Yüksek büyüme performansımızla, 2025 verileri açıklandığında Dünya Bankası sınıflandırmasına göre ülkemizin yüksek gelirli ülkeler grubuna gireceği tahmin edilmektedir.

* Uyguladığımız makroekonomik istikrar ve yapısal dönüşüm adımları birçok testten başarıyla geçmekte olup, bu kazanımlar üzerine inşa edeceğimiz yeni politikalar ve önümüzdeki günlerde açıklayacağımız 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’la ortaya koyacağımız hedef ve politikalarla ekonomimizin dayanıklılığını daha da artıracağımıza inanıyoruz.