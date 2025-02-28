TÜİK'e göre kişi başına düşen GSYH 15 bin 463 dolar

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre kişi başına düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 15 bin 463 dolar (yaklaşık 564 bin 891 lira) oldu.

Fotoğraf: AA

TÜİK, 2024’e ilişkin GSYH sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 3,2, 2024’ün son çeyreğinde de yüzde 3 büyüdü.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 63,5 artarak 43 trilyon 410 milyar 514 milyon lira oldu.

Kişi başına GSYH, 2024’te cari fiyatlarla 507 bin 615 lira (15 bin 463 dolar) olarak hesaplandı.

Türkiye ekonomisinin 2020’den bu yana büyüme hızı, yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Yıllar 1’inci çeyrek 2’nci çeyrek 3’üncü çeyrek 4’üncü çeyrek Yıllık 2020 4,3 -10,4 6,4 6,3 1,9 2021 7,5 22,3 8 9,7 11,4 2022 7,8 7,6 4,1 3,3 5,5 2023 4,5 4,6 6,5 4,6 5,1 2024 5,4 2,4 2,2 3 3,2

İşgücü ödemeleri 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 90, net işletme artığı/karma gelir yüzde 46,5 yükseldi. İşgücü ödemeleri geçen yılın 4’üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75,4, net işletme artığı/karma gelir yüzde 35,9 yükseldi.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı 2024’te yüzde 37,9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payıysa 2023’te yüzde 47 iken geçen yıl yüzde 42,2’ye geriledi.