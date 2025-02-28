Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Dış kırılganlıkların azaltılmasında önemli bir mesafe katettik” dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre ocakta işsizlik yüzde 0,1 puan azalarak yüzde 8,4’e düştü.
Ayrıca TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 3,2, 2024’ün son çeyreğinde de yüzde 3 büyüdü.
Şimşek X’te büyüme ve işgücü verilerine ilişkin şunları söyledi:
* Uyguladığımız programla sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümenin temellerini sağlamlaştırıyoruz.
* 2024’te iç talebin 2,1 puan, net dış talebin 1,1 puan katkısıyla yüzde 3,2 büyüdük.
* Dış kırılganlıkların azaltılmasında önemli bir mesafe katettik. Cari açığın milli gelire oranı yüzde 0,8’e indi.
* İşgücü piyasası güçlü görünümünü korudu. İstihdam yaklaşık bir milyon kişi artarken işsizlik oranı 2012 sonrası en düşük seviyesine geriledi.
* İşgücü ödemelerinin gayri safi katma değer içindeki payı son çeyrekte tarihi yüksek seviyesi olan yüzde 40,5’e ulaştı.
* 2025’te ülkemiz açısından küresel ve yurtiçi koşulların daha destekleyici olmasını öngörüyoruz. Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için ülkemizin yapısal dönüşümünü hızlandıracak politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.