Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Dış kırılganlıkların azaltılmasında önemli bir mesafe katettik” dedi.

Mehmet Şimşek. Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre ocakta işsizlik yüzde 0,1 puan azalarak yüzde 8,4’e düştü.

Ayrıca TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 3,2, 2024’ün son çeyreğinde de yüzde 3 büyüdü.

Şimşek X’te büyüme ve işgücü verilerine ilişkin şunları söyledi:

* Uyguladığımız programla sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümenin temellerini sağlamlaştırıyoruz.

* 2024’te iç talebin 2,1 puan, net dış talebin 1,1 puan katkısıyla yüzde 3,2 büyüdük.

* Dış kırılganlıkların azaltılmasında önemli bir mesafe katettik. Cari açığın milli gelire oranı yüzde 0,8’e indi.

* İşgücü piyasası güçlü görünümünü korudu. İstihdam yaklaşık bir milyon kişi artarken işsizlik oranı 2012 sonrası en düşük seviyesine geriledi.

Grafikler: Mehmet Şimşek / X

* İşgücü ödemelerinin gayri safi katma değer içindeki payı son çeyrekte tarihi yüksek seviyesi olan yüzde 40,5’e ulaştı.

* 2025’te ülkemiz açısından küresel ve yurtiçi koşulların daha destekleyici olmasını öngörüyoruz. Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için ülkemizin yapısal dönüşümünü hızlandıracak politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.