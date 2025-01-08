Mehmet Şimşek: Şu anda ne olacağını kestiremiyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Küresel ticaret politikalarında belirsizlik endeksi, ciddi boyutlara ulaşmış durumda, tarihin en yüksek düzeyinde. Şu anda ne olacağını kestiremiyorum” dedi.

Mehmet Şimşek. Fotoğraf: AA

Şimşek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) ‘2024 Değerlendirmesi 2025 Beklentileri’ programında Türkiye ve dünya ekonomisini değerlendirdi.

Son iki yılda çok sayıda sınırlama olduğunu belirten Şimşek, “Küresel imalat sanayi üretiminin üssü kaydı. Çin’in küresel imalat sanayindeki payı yüzde 8,6’dan yüzde 30’un üzerine çıktı. Aynı dönemde Avrupa Birliği, ABD, Japonya gibi birçok ülkenin küresel imalat sanayi katma değerindeki paylarında ciddi düştü” dedi.

Şimşek konuşmasına şöyle devam etti:

* Sistem şimdi çatırdıyor bunu görmemiz lazım. Bu yeni trendler doğuracak.

* Pandemi sonrası yakın ülkelerden tedarik bir trenddi ama bu bitti. Dost ülkelerden tedarik, önemli bir trend olmaya devam ediyor.

* Küresel ticaret politikaları belirsizlik endeksi, ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Yani yakın tarihin en yüksek düzeyinde.

* Şu anda ne olacağını kestiremiyorum. Yani, 20 Ocak sonrası ne tür adımlar atılacak, gümrük tarifelerinde ne tür değişiklik olacak burada belirsizlik var.

* BD’nin ticaret politikası belirsizliklerinden bazı ülkeler çok, bazı ülkeler az etkilenecek, bizim nispeten az etkilenmemiz beklenir çünkü ABD’ye karşı ticaret fazlamız yok.

* Ayrıca yüksek gümrük tarifeleriyle zaten şu an da karşı karşıyayız. Çin ihracatının rota değiştirmesi nedeniyle bu alandaysa ABD’nin yeni ticaret politikalarının bize etkisi büyük olabilir.

* Eğer yeni ABD yönetimi seçim öncesi söyledikleriyle amel ederse bu bizi dolaylı olarak ciddi şekilde etkileyebilir.