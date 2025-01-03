Şimşek ‘sabırlı’: Zorlukları biliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Zorlukları biliyoruz. Daha kat edecek çok yolumuz var” dedi.

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Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre aralıkta enflasyon aylık 1,03 olurken yıllık yüzde 44,38’e geriledi. Altı aylık enflasyon oranıysa yüzde 15,75.

Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 11,54, işçi ve Bağ-Kur emeklileriyse yüzde 15,75 zam alacak.

Şimşek, ilişkin açıklamasında “Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir” demişti.

Maliye bakanı X’te bir açıklama daha yaptı:

* Tüm alanlarda kaydettiğimiz ilerleme, ekonomimizin güçlü potansiyelini açıkça ortaya koyuyor.

* Zorlukları biliyoruz. Güçlü bir politika çerçevesi oluşturduk ve sonuç almaya başladık. Daha kat edecek çok yolumuz var.

* Kaynaklarımızı verimli alanlara yönlendireceğiz, ekonomide dönüşümü özel sektörümüzün öncülüğünde sağlayacağız.

* Daha adil gelir dağılımı, kalıcı refah artışı ve sürdürülebilir kalkınma için çalışıyoruz.

* Sabır ve kararlılıkla hedeflerimize ulaşacağız.