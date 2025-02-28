TÜİK'e göre işsizlik azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre ocakta işsizlik yüzde 0,1 puan azalarak yüzde 8,4’e düştü.

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TÜİK’in Ocak 2024’e ilişkin iş gücü istatistiklerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 25 bin kişi azalarak 3 milyon 2 bin kişi oldu.

İşsizlik oranıysa 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesine düştü. İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göreyse 0,6 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda yüzde 12,1 olarak tahmin edildi.

Genç işsizlik 14,9

Ocakta 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 14,9 oldu.

Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,6, kadınlardaysa yüzde 22,7 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 28,1

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ocakta bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 28,1 oldu.