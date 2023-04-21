Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman ziyaretini takip eden gazeteci: Provokasyonda gözleri doldu

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman ziyaretini takip eden ANKA muhabiri Tamer Arda Erşin, CHP liderinin mezarlıkta uğradığı provokasyon sonrası gözlerinin dolduğunu söyledi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu bayramın birinci gününde 6 Şubat tarihli iki depremin yıktığı Adıyaman’a gitmiş, ziyaret ettiği mezarlık ve türbede sözlü provokasyona uğramıştı.

Mezarlıkta dua okunurken ortaya atılan bir kişi Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak, “O Fatiha (suresi) okumayı bilmiyor ki, neden okutuyorsun” diye imama çıkışmıştı.

Son olarak gitmek istediği Adıyaman’ın Kahta ilçesindeyse CHP konvoyunun önünden giden araçlar AKP’liler tarafından tekmelenmişti. Kılıçdaroğlu, bunun üzerine ziyareti iptal edip Ankara’ya dönme kararı almıştı.

CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun bu kararı ‘seçimlere gölge düşürecek durumlar yaşanmasın’ diye aldığını belirtmişti.

‘Yurttaşların normal tepkisi, provokasyona dönüştürüldü’

Tamer Arda Erşin, Twitter’dan gün boyu yaşananları şöyle özetledi:

*Mezarlıkta yurttaşların normal tepkisi, provokasyona dönüştürüldü. Kim mezarının başına çok kişiyle gelinse öyle bir acıyla tepki gösterirdi, bu provokatörlere zemin hazırladı.

*Mezarlıkta Ensar, TÜGVA ve HÜDA PAR’cılar vardı ve bu zemini bekliyordu. Diğer yandan Kılıçdaroğlu’na ilgi nedeniyle izdiham da yaşandı, tepki gösteren kadar seveni de vardı. Türbe ziyareti kesinlikle provoke edildi.

‘Konvoya saldırı tamamen organizeydi’

*Öncesinde foto çekinilmek istendi, ziyaret sonrasına kaldı ve çıkışta provokatörler devreye girdi. Konvoya saldırı ise tamamen organizeydi, saldırı sonrası yürüyüş bile yapıldı.

*Bir gazeteci olarak bugünden hiç unutmayacağım mezarlıkta “Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?” tepkisi sonrası Kılıçdaroğlu’nun gözlerinin dolması oldu. Yalan değil onu görünce benim de gözlerim doldu.