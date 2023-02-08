Kılıçdaroğlu’na TİP lideri Erkan Baş da destek çıktı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Gelsinler, tutuklasınlar’ şeklindeki çıkışına destek verdi.

Kılıçdaroğu, Baş’tan destek aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün depremin vurduğu 10 ilde üç aylığına OHAL ilan ettiğini duyurdu.

OHAL nedeniyle sivil toplum kuruluşu ve muhalefet belediyelerinin deprem sonrası yardım ve çalışmalarını engellediği belirtilirken CHP bu engellemeleri tanımadığını duyurdu.

‘İktidarla hizalanma’yı reddeden duyuran Kılıçdaroğlu son olarak CHP’li belediye başkanlarının çalışmalarını tek tek paylaşıp meydan okuyarak, “Gelsinler tutuklasınlar” diye yazdı.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımlarından birini alıntılayan Erkan Baş şunları kaydetti: “Halkın yanında olan her tutumunuzda birlikteyiz. Tüm tehdit ve engellemelere rağmen binlerce üye ve gönüllümüz, yardım tırları ve araçlarımızla afetle mücadele ve dayanışma için seferberlik halindeyiz. Gelsinler tutuklasınlar.”

Halkın yanında olan her tutumunuzda birlikteyiz.

Tüm tehdit ve engellemelere rağmen binlerce üye ve gönüllümüz, yardım tırları ve araçlarımızla afetle mücadele ve dayanışma için seferberlik halindeyiz.

Gelsinler tutuklasınlar. https://t.co/SAzOOnLESa — Erkan BAŞ (@erkbas) February 8, 2023

Demirtaş da desteklemişti

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, depremde ‘iktidarla hizalanma‘yı reddeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemişti: “Hem güçlü bir dayanışma hem de güçlü bir siyasi duruş, bu zor dönemi el ele vererek atlatmamız için çok önemlidir, kıymetlidir.”