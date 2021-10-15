Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’na gidiyor: Yok öyle istediğin gibi at koşturmak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmek için bugün saat 15:30’da Merkez Bankası’na gideceğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, parti sözcüsü Faik Öztrak, genel sekreter Selin Sayek Böke ile meclis plan ve bütçe komisyonu üyesi Bülent Kuşoğlu’nun eşlik etmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu görüşme öncesi sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir de paylaşımda bulundu.

CHP liderinin paylaşımı şöyle: “Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi. Sebep olduğun bu rezaletin milleti ezmesini daha fazla izleme Erdoğan, Kara Kış Fonu’nu kur! Ayrıca bugün 15.30’da Merkez Bankası’na gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz.”

Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi.

Sebep olduğun bu rezaletin milleti ezmesini daha fazla izleme Erdoğan, Kara Kış Fonu'nu kur!

Ayrıca bugün 15.30’da Merkez Bankası’na gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 15, 2021

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan MB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile PPK üyesi Abdullah Yavaş’ı görevden almıştı.

Merkez Bankası’nın geçen ay piyasa beklentilerinin aksine yaptığı faiz indiriminin ardından tansiyonu iyice yükselten gelişme sonrası dolar peş peşe rekorlar kırarak bugün 9,24’e kadar çıktı.

Kılıçdaroğlu ayrıca görevden almalar sonrası yaptığı bir diğer paylaşımda Kavcıoğlu’nu hedef alarak, “MB başkanının bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor. Unutmayacağım bunu!” demişti.



