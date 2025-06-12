Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu ziyaret etti

Eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

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Kılıçdaroğlu, Silivri’de tutuklu belediye başkanlarıyla da görüştü.

Bu kişiler arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin vardı.

Kılıçdaroğlu ayrıca İBB odaklı beşinci dalga operasyonunda tutuklanan eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’yu da ziyaret etti.

Eski CHP lideri, yaklaşık dört saat süren görüşmelerin ardından bir açıklama yapmadan cezaevinden ayrıldı.