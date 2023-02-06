Kılıçdaroğlu AFAD’ın randevu vermemesini olağan karşıladı: Bugün hiç önemli değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) randevu talebine dönüş yapmaması hakkında, “Bunlar bugün için hiç önemli değil” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. (AA)

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, deprem hakkında kısaca şunları söyledi:

*Depremin hissedildiği 11 ilin belediye başkanlarını aradım. Bizden olabilecek her türlü talebin karşılanabileceğini söyledim. Gün hepimizin ortak çalışma ve mücadele etme günüdür.

*Ak Parti milletvekili Yakup Taş’ın enkaz altında olduğunu öğrendim. Onların grup başkanvekili Elitaş’ı aradım. Durumu sordum ama onlar da kaygıyla izlediklerini ama haber alamadıklarını söylediler.

*Malatya Gündüz Bakımevi’nde bir görüntü medyaya yansıdı. Hemen Veli Ağbaba’yı aradım; ne pahasına olursa olsun o insanları bir otele yerleştirin dedim.

*(AFAD’dan randevu istediğine ilişkin soruya yanıt) Evet; AFAD’dan randevu talebinde bulundum. Şu ana kadar bir dönüş olmadı. Nedenini gayet iyi biliyorum; bunlar bugün için hiç önemli değil.

*Deprem bölgesine de en kısa sürede gideceğim. Şu an gittiğimizde trafik tıkanabilir. Rahat çalışmaları bir şekilde tıkanabilir. O nedenle en kısa sürede arkadaşlarımla beraber deprem bölgesine gideceğim.

04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde hissedildi. Biri 6,6 büyüklüğünde 107 artçı deprem meydana geldi. 17:59 itibariyle ölü sayısı 1498.