Deprem bölgesinde benzin istasyonlarına ikmal yapılıyor

Güneydoğu’daki depremler sonrası bazı istasyonlarda oluşan sorunların ikmal yoluyla giderildiği bildirildi.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) Twitter hesabından şunlar yazıldı: “Ülkemizde 10 il ve ilçelerinde olan deprem nedeniyle, bazı istasyonlarda yoğun talep nedeniyle yakıt bitmiş bazı istasyonlarda yeraltı depoları ve bağlantı noktaları çökmüştür. Yakıtı biten istasyonlara süratle ikmal yapılmaktadır.

Hasarlı istasyonlar da ise süratle tamir çalışmaları devam etmektedir. En kısa sürede bölgede bu sorunlar çözülecektir. Ülkemizde akaryakıt sorunu yoktur. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yararlılara acil şifalar diliyoruz.”

04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi.

Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde hissedildi. Biri 6,6 büyüklüğünde 107 artçı deprem meydana geldi.

17:59 itibariyle ölü sayısı 1498.