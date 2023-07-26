Kevin Spacey, cinsel saldırı davasında beraat etti

ABD’li aktör Kevin Spacey, Londra’daki cinsel saldırı davasında hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti.

Fotoğraf: AA

Aktör Kevin Spacey, hakkında açılan cinsel saldırı davasında tüm suçlamalardan aklandı. BBC Türkçe’deki habere göre Londra’da görülen davada jüri, 2001 ve 2013 yılları arasında dört erkekle ilgili dokuz cinsel saldırı suçlamasında Spacey’i suçsuz buldu.

64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, suçlamaları reddetmiş ve daha önce de hakkında açılan söz konusu davayı ‘hükümsüz’ olarak nitelendirmişti.

Spacey, Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde görülen duruşmada kararın açıklamasından sonra ağladı.

Hükmün açıklanmasıyla birlikte menajeri ve hukuk ekibine sarılan Spacey, mahkemeye teşekkür etti.

Hakkında açılan davada Spacey, cinsel saldırı, rıza olmadan cinsel ilişkiye girmeye neden olmak ve bir kişiyi cinsel birleşmeye zorlama suçlamaları yöneltilmişti. Spacey, söz konusu suçlamaları reddetmiş ve kendisine yöneltilen iddiaları ‘delilik’ ve ‘ihanet’ olarak nitelemişti.

Ne olmuştu?

Seven, LA Confidential, American Beauty ve Baby Driver gibi filmlerde ve Netflix yapımı House of Cards dizindeki rolleriyle tanınan Kevin Spacey’e yönelik cinsel taciz suçlamaları Ekim 2017’de, Amerikalı aktör Anthony Rapp’in 14 yaşındayken, 26 yaşındaki Spacey tarafından taciz edildiğini iddia etmesiyle başlamıştı.

Spacey ise hatırlamadığını söylemiş, ‘uygunsuz davranışından’ dolayı özür dilemişti.

Spacey, suçlamaların ardından eşcinsel bir erkek olarak hayatına devam edeceğini açıklamış, ancak davranışını cinsel kimliğiyle bağdaştırması nedeniyle eleştirilmişti.

Ünlü aktör hakkındaki cinsel taciz iddiaları sonrası, House of Cards dizisiyle ilgili sözleşmesinin ihlali nedeniyle dizinin yapımcı şirketi MRC’ye yaklaşık 31 milyon dolar tazminat ödeyeceği ortaya çıkmıştı.

Spacey, bu dönemde House of Cards dizisinin setinde kaba yorumlar yapmak ve genç set çalışanlarına izinsiz dokunmakla suçlanıyordu.

MRC ve dizinin yayımlandığı Netflix, Spacey’i önce setten kovmuş sonra da dizinin kadrosundan çıkarmıştı.

Spacey, Harvey Weinstein skandalının ortaya çıkmasından sonra açıkça suistimalle suçlanan Hollywood’daki ilk aktörlerden biriydi. Bu, aynı zamanda #SenDeAnlat (#MeToo) hareketinin ivme kazandığı dönemdi.