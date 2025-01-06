Kahramanmaraş’ta yeni ‘böcek müzesi’

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde (KSÜ) 35 yıllık akademik çalışmaların sonucunda ‘böcek müzesi’ kuruldu.

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KSÜ 4 bin 500’den fazla türün yer aldığı ‘böcek müzesi’ kurdu. Böcek müzesi için Ziraat Fakültesi içerisinde özel bir alan oluşturuldu.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım böcek müzesinde Hazırlıkların tamamlandığını ve yakın zamanda müzenin ziyarete açılacağını belirterek şunları söyledi:

“Hocalarımız, yıllar içerisinde yaptıkları akademik çalışmalarda topladıkları böcekleri, kutularda, depolarda olan böcekleri, hepsini sergileyelim istediler.

Türkiye’deki en büyük böcek müzelerinden birisini oluşturduk. 4 bin 500’den fazla böcek, cins tespiti yapılarak sergilenmekte.

Ayrıca, henüz daha cins tespiti yapılamayan böcekler de var. Bunlar da yapıldıkça tekrar sisteme işlenecek.

Gerçekten, bölge için çok güzel bir proje. Türkiye’deki, dediğim gibi en büyük böcek müzelerinden birisi.

Bu, sadece akademik camianın değil, ilkokuldan üniversiteye kadar, bütün farklı branşta öğrencilerin ilgisini çekecek bir proje. Herkesi böcek müzesini ziyaret etmeye bekleriz.”

Böcek müzesi projesini yürüten Prof. Dr. Mahmut Murat Aslan da müzenin oluşturulmasında 35 yıllık bir birikimden yararlandıklarını belirtti.

Aslan şöyle konuştu:

“Burada 35 yıllık bir birikim var ve şunu söyleyeyim, çok ilginç böcek grupları da var, bunu gelen misafirlerimiz görecek. Onlar bize sordukça da bu konuda cevap vereceğiz. Bölgenin tek böcek müzesi burası.”