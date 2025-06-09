Kağıthane'de eğlence mekanına bombalı saldırı: 9 kişi tutuklandı

İstanbul’un ilçesi Kağıthane’de 27 Mayıs’ta eğlence mekanına bombalı saldırı düzenlenmesine ilişkin dokuz kişi tutuklandı.

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Polis, Hürriyet Mahallesi Park Caddesi’ndeki beş katlı binanın ikinci katında restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan bir işyerinde yedi kişinin yaralandığı el bombalı saldırıya ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, işyerine motosikletle gelen iki şüphelinin el bombası bıraktıktan sonra kaçtığı istikametteki 76 kilometrelik alanda güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Polis 4 Haziran’da eylemi planlayan ve saldırganların saklanmasına yardım edenler dahil 10 kişi gözaltına aldı. Aramalarda iki ruhsatsız tabanca ve 90 gram uyuşturucu bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden dokuzu tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.