Kağıthane'de eğlence mekanına bombalı saldırı: Üçü ağır yedi yaralı

İstanbul’un ilçesi Kağıthane’de eğlence mekanına bombalı saldırı düzenlendi. Üçü ağır yedi kişi yaralandı.

Fotoğraflar: AA

Hürriyet Mahallesi Park Caddesi’ndeki beş katlı binanın ikinci katında restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan bir işyerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce patlayıcı madde atıldı.

İhbar üzerine belirtilen adrese, çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Olayda yaralanan üçü ağır yedi kişi hastaneye kaldırıldı.

Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, araçların altı ve sokakta bomba arama köpeğiyle tarama yaptı.

Ekipler, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemek üzere aldı.

Kaçan şüpheli ya da şüpheliler aranıyor.