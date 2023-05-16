Kaftancıoğlu: İçiniz rahat olsun, bütün tutanaklar elimizde

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) sonuçlarında sorun olduğuna ilişkin iddiaları takip ettiklerini söyledi. CHP’nin gereken itirazları yaptığını, bunların sonucu gelir gelmez raporların paylaşacağını belirtti.

Fotoğraf: CHP

Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili oylamasına itirazlar sürüyor. HDP, Yeşil Sol Parti’ye ait oylarının MHP’ye yazıldığını belirterek binin üzerinde sandık sonucuna itiraz etti.

Sosyal medyada YSK’ya tepkiler sürerken CHP’ye de harekete geçilmesi için çağrılar gelmeye başladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş gerekli itirazların yapıldığını açıkladı.

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Benzer bir açıklama da Kaftancıoğlu’ndan geldi: Twitter’daki açıklama şöyle: “Sevgili İstanbullular; İstanbul Modeli kapsamında 5. Etap olan raporlamayı kamuoyuyla paylaşmak için yaptığımız ve yapılan itirazların sonuçlanmasını bekliyor ve takip ediyoruz. İtiraz sonuçları gelir gelmez raporu sizlerle paylaşacağız. İçiniz rahat olsun bütün ıslak imzalı tutanaklar elimizde ve sandığa giren her oyu girdiği gibi çıkarıyoruz.”