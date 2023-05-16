Mansur Yavaş: İtirazlarımızı yapıyoruz, endişe etmeyin

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) sonuçlarında sorun olduğuna ilişkin iddialar üzerine “Endişe etmeyin” mesajı verdi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan yüzde 49,50, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ysa yüzde 44,89 oranında oy aldı. Seçim böylece ikinci tura kaldı.

Seçim ikinci tura kalsa da hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili oylamasına itirazlar sürüyor. HDP, Yeşil Sol Parti’ye ait oylarının MHP’ye yazıldığını belirterek binin üzerinde sandık sonucuna itiraz etti.

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da seçimlerin yıllardır hileyle kazanıldığını ileri sürdü.

Çok okunan CHP’de ikinci tur stratejisi belirlendi

Sosyal medyada YSK’ya tepkiler sürerken CHP’ye de harekete geçilmesi için çağrılar gelmeye başladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, gerekli itirazların yapıldığını açıkladı. Mansur Yavaş da benzer bir mesaj vererek, “Süreci çok yakından takip etmeye devam edeceğiz. Lütfen endişe etmeyin” dedi.